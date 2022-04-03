ولي العهد: نسأل الله أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك هذا نصها:

«صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد

يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1443 أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات.

وإذ يهل علينا هذا الشهر الكريم بنفحاته العطرة وأوقاته الطيبة فإننا لنتضرع إلى الله تعالى أن يعيده على سموكم حفظكم الله ورعاكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية وعلى وطننا العزيز والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. كما نسأله تعالى أن يحفظ الكويت الحبيبة واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء أعزة كرماء في كنف القيادة الحكيمة لسموكم عماد الدولة وقوامها حفظكم الله ورعاكم وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكم.

وكل عام وسموكم بخير».

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ضمنها سموه بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وإعلاء مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الحضاري ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والفريق أول م. الشيخ أحمد النواف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري وتصون مكانته المرموقة لدى المجتمع الدولي وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.

إلى ذلك تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تبادل خلاله سموه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. وقد شكر سموه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هذا التواصل الأخوي والبادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على سموه دوام الصحة والعافية ويحقق لقطر كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تبادل خلاله سموه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد شكر سموه أخاه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته دوام الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.