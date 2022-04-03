تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه، وأن يديم على سموه، حفظه الله، موفور الصحة وتمام العافية.



هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري وتصون مكانته المرموقة لدى المجتمع الدولي وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيه سموه عن خالص تهانيه المقرونة بصادق المشاعر الأخوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية



الشقيقة.