تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تبادل خلاله سموه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد شكر سموه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هذا التواصل الأخوي والبادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على سموه دوام الصحة والعافية ويحقق لقطر كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.