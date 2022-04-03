اختتم النادي البحري بطولة الكويت للدراجات المائية التي نظمتها لجنة الدراجات المائية حيث جاءت المراكز الأولى من نصيب بطل أبطال العالم محمد بوربيع الذي حقق المركز الأول في فئة الأوبن، والمتألق عبدالعزيز زينل في فئة سوبر ستوك، والبطل العالمي الواعد راشد الدواس في فئة السوبر، وذلك في سباق الجولة الرابعة والختامية للبطولة الذي أقيم بنظام السرعة (دراق ريس) في منطقة الخيران البحرية بمشاركة 62 متسابقا.



وجاءت بقية المراكز الأولى في السباق الذي شهد تنافسا ساخنا بين المتسابقين بفوز البطل العالمي محمد الباز بالمركز الثاني في فئة الأوبن وجاء البطل العالمي فهد الخلفان ثالثا، وحقق سلمان بو صخر المركز الثاني في فئة سوبر ستوك وجاء إبراهيم الخراز ثالثا، فيما حقق محمد الباز المركز الثاني في فئة الستوك وجاء ثالثا بدر الخلفان، وقام أمين السر العام في النادي البطولة بتكريم الفائزين بمشاركة عدد من آباء المتسابقين. وقد أعرب عن اعتزازه وتقديره بالمشاركة الكبيرة والحضور الواسع لمحبي سباقات الدراجات المائية، مشيدا في الوقت نفسه بالروح الرياضية العالية لكافة المتسابقين والجهود الكبيرة للجنة التنظيمية، والدعم الكبير المقدم من قبل الهيئة العام للرياضة، كما أشاد بالتعاون الكبير الذي قدمته شركة لآلئ الكويت العقارية لاستضافة السباق في منطقة الخيران البحرية وللتعاون الذي قدمته إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، وقوة الإطفاء.