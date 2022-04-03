محمد الجلاهمة



مع بدء الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة انطلقت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين الى البحر، خاصة أن أمس كان يوم راحة، وشهد شاطئ الكويت أول حادثة غرق ووفاة لوافد هندي الجنسية، حسب ما ذكر مصدر أمني.



وفي تفاصيل حادثة الغرق، ذكرت قوة الإطفاء العام في بيان صحافي أن إدارة الإنقاذ البحري انتشلت ظهر امس جثة وافد أبلغ عن فقدانه في شاطئ مجمع الكوت حيث قامت فرق الإنقاذ بتمشيط الموقع وإنزال غواصين حتى تم العثور على الجثة وسجلت قضية غرق.



من جهة أخرى، توفي وافد عربي في العقد الثالث إثر انقلاب مركبة كان يستقلها على طريق كبد، وسجلت قضية انقلاب ووفاة.