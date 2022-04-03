تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك هذا نصها:



«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، أمير البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يطيب لي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1443 أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات.



وإذ يهل علينا هذا الشهر الكريم بنفحاته العطرة وأوقاته الطيبة، فإننا لنتضرع إلى الله تعالى أن يعيده على سموكم حفظكم الله ورعاكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية وعلى وطننا العزيز والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



كما نسأله تعالى أن يحفظ الكويت الحبيبة واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء أعزة كرماء في كنف القيادة الحكيمة لسموكم عماد الدولة وقوامها حفظكم الله ورعاكم وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكم.



وكل عام وسموكم بخير



هذا، وقد بعث صاحب السمو برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة ويحفظ الوطن الغالي، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وإعلاء مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الحضاري ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.