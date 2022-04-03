دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء، بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، حملة تفتيش على بيوت الصفيح في منطقة الفروانية أسفرت عن قطع التيار عن 4 عقارات.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء»، ان الحملة تأتي ضمن الاستراتيجية التي رسمها فريق المنطقة الشمالية، والتي بدأت منذ ستة اشهر بهدف وضع حد لظاهرة بيوت الصفيح، والتي غالبا ما يقطنها عزاب، حيث انطلقت الحملة من محافظة العاصمة بالتعاون مع البلدية ومحافظ العاصمة.



وأكد ان الوزارة مستمرة بمحاربة هذه الظاهرة التي بدأت تتكاثر خاصة في محافظة الفروانية حيث يقوم العديد من المستثمرين باستئجار القسائم من الملاك وتقسيمها ووضع بيوت الصفيح والعبث بالشبكة الكهربائية ما يهدد سلامة ارواح الناس وسلامة الشبكة خاصة في فصل الصيف.



ولفت الشمري الى ان حصيلة مخالفات شهر مارس الماضي بلغت 64 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة بالإضافة إلى 300 إنذار، داعيا الجميع للتعاون ورفع المخالفات تجنبا للغرامات وحفاظا على أمن الشبكة.



وتحدث الشمري عن تكريم أعضاء الضبطية من قبل الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ لدورهم في رصد المخالفات بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.