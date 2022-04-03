آلاء خليفة



هنأ رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد العتيبي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك.



وقال العتيبي في رسالة تهنئة الى صاحب السمو الأمير «يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة كل منتسبي الجمعية الكويتية للدراسات العليا وحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله وإلى الحكومة الرشيدة ومجلس الأمة الموقر والشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان.



وطالب العتيبي الحكومة بأن تضع التعليم من ضمن أولوياتها وتعمل على معالجة قضاياه التعليمية المتراكمة منذ سنوات وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن ملف الفاقد التعليمي في المدارس أصبح يؤثر وبشكل مباشر على عملية التعليم ومستوى التحصيل العلمي لدى الطالب، بالإضافة إلى ضرورة حل أزمة القبول الجامعي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والجامعات الخاصة، ووضع خطة عاجلة لقبول الطلبة قبل انتهاء العام الدراسي، للتعرف على السلبيات والايجابيات قبل موعد فتح باب التسجيل الجامعي. ودعا العتيبي إلى ضرورة إنشاء مكاتب وإدارة في كل وزارة وهيئة مستقلة تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدولة 2035، ومتابعة ما تم انجازه من الخطة لتحقيق الآمال المنشودة بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وعالميا 2035، مؤكدا أن خريجي الدراسات العليا وحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه لديهم القدرة والخبرة والكفاءة للعمل على تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية 2035.



وأضاف العتيبي: نحن ننتهز تلك المناسبة المباركة لتجديد العهد والولاء لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين، متضرعين للمولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وان تبقى دائما بلد الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ وان يعيد الله علينا مثل هذه الأيام المباركة وعلى وطننا الغالي في هذه المناسبة الجليلة بالعزة والرخاء والأمن والأمان وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.