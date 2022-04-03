تقدم نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب راشد صقر الهيم بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة في مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلى جميع منتسبي هيئة التطبيقي، وكافة أبناء الشعب الكويتي والمقيمين علي أرض الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الكويت وجميع بلدان العالم الإسلامي بالخير والبركات.



وبهذه المناسبة الكريمة، توجه الهيم إلى الله بالدعاء أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة، لافتا إلى أن شهر رمضان لهذا العام له فرحة خاصة بعد غياب العادات الكويتية خلال هذا الشهر الفضيل بسبب المعاناة من جائحة كورونا، فهو الأول بعد زوال الغمة واستقرار الأوضاع الصحية وبدء عودة الحياة الطبيعية لسابق عهدها، وتمكين الشعب الكويتي من ممارسة عاداته واحتفالاته بمثل هذه المناسبات العزيزة على نفوسنا جميعا.



وقدم الهيم خالص تعازيه فيمن فقدناهم من أحبة خلال هذه الجائحة سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتوجه بشكره وتقديره إلى درع الوطن الذين كانوا بالصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها سواء وزارة الصحة أو باقي وزارات الدولة والجهات المعاونة لهم الذين كانوا بالصفوف الأمامية، وبفضل الله تعالى ثم بجهودهم المشكورة تمكنت الكويت من التغلب على هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة.