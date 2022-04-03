محمد الجلاهمة



«فوق شينه قوات عينه»، هذا المثل ينطبق على شاب مستهتر، إذ لم يكتف بوضع فلشر امني على سيارة أميركية تشبه تلك المستخدمة من قبل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بل قام بالاستهتار بالمركبة، لكن لسوء حظه يصوره أحدهم ويضع مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحرك أجهزة الداخلية وتضبط الشاب المستهتر.



وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني لـ «الأنباء»: فور تداول مقطع فيديو غير لائق لاستهتار مركبة تضع «فلشر» أمنيا، تم تكثيف الجهود وضبط الشخص الذي قام بذلك، والذي تبين انه منتحل صفة بهذا الفلشر، وهكذا تمت إحالته إلى جهات الاختصاص بتهم انتحال صفة رجال أمن وتحر وعدة مخالفات مرورية، إلى جانب إحالة سيارته إلى كراج الحجز.