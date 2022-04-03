عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام شنقا للمواطنة المتهمة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل العام 2020 داخل شقتهما في منطقة المسايل.

وأكد وكيل ورثة المجني عليها المحامي إبراهيم الكندري لـ«الأنباء»، بأنه بين للمحكمة ظروف ووقائع الجريمة التي تستوجب قانونا وشرعا وواقعا الحكم على المتهمة بالإعدام.

وأشار الكندري إلى بشاعة الجريمة، مبينا أن المتهمة غافلت المجني عليه بـ 19 ضربة بمطرقة حديدية على مؤخرة رأسه، وأجهزت عليه بطعنة في وجهه بواسطة سكين كبيرة، وحاولت وضعه في حقيبة كبيرة لكنها فشلت، فقامت بلفه بواسطة سجادة والهرب من موقع الجريمة والاختباء في جاخور لمدة 4 أيام.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر مايو العام 2021 بالحبس المؤبد للمتهمة، وببراءة شخص آخر اتهم بالتستر عليها وإخفائها.

يذكر أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض على المتهمة داخل جاخور في منطقة كبد يعود لأحد الأشخاص بعد فرارها من موقع الجريمة، حيث اعترفت بضرب زوجها بمزهرية ومطرقة على رأسه إثر مشاجرة وقعت بينهما ثم لفت جثته بـ «زولية» وهربت من المكان.