وجه النائب فايز غنام الجمهور سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، قال في مقدمته، نما إلى علمي قيام دكتور بكلية الطب بجامعة الكويت بإلقاء محاضرة يوم الأربعاء الماضي الموافق 30/03/2022 وأثناء شرح المحاضرة قام بعرض مقطع فيديو مصور بهدف الشرح عليه وأثناء عرضه تبين تضمنه لعبارات ومقاطع مخلة بالآداب العامة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1-ما مدى صحة الخبر؟

2- يرجى تزويدي بالاسم والمؤهل العلمي والسيرة الذاتية للدكتور؟

3- يرجى تزويدي بعدد المحاضرات التي تمت دراستها خلال الفترة من تاريخ 27-3-2022 وحتى تاريخ 31-03-2022 بكلية الطب بجامعة الكويت؟ والمواضيع التي تمت مناقشتها؟

4- يرجى تزويدي بمقطع الفيديو الذي تم عرضه أثناء إلقاء المحاضرة بغرض الشرح عليه؟

5- ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة في هذا الشأن؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار الأمر مرة أخرى؟.