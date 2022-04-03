عادل الشنان

علمت "الأبناء"، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بصرف بدل الإيجار بأثر رجعي عن شهر أبريل مع شهر مايو المقبل بالنسبة لمن تم قطع عنهم بدل الإيجار خلال الفترة السابقة بسبب البدل او التنازل .



واكدت المصادر ان على المواطنين الذين لم يستملوا بدل الايجار خلال السنوات الماضية بسبب البدل او التنازل الدخول على تطبيق ( سهل ) لمعرفة حالة بدل الايجار لكل شخص منهم واذا كانت الحالة متوقفه عليهم تحديث بياناتهم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يستأنفوا استلام بدل الايجار بشكل منتظم في مطلع شهر مايو المقبل مع الاثر الرجعي عن شهر ابريل الماضي فقط، اما اذا كانت الحالة ( جاري التنفيذ ) يعني ذلك ان بدل الايجار مع الاثر الرجعي سينزل بالحسابات بدءاً من شهر مايو المقبل دون الحاجة لمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.