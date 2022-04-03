حظيت أغنية الفنان تامر حسني (رمضان كريم ) التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 443 ألفا و180 ، بعد يوم من طرحها.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وتسجيل مودي منير ، وكورال تاليه وأمايا وآدم (ولاد تامرحسني) .

وكان تامر حسني قال إنه فضل أن تكون هذه الأغنية أول مشاركة لأطفاله معه في الاستوديو، ويكون أول كلام ومعنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم ).

وكان تامر حسني قد طرح أواخر العام الماضي أغنية "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".