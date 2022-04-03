تعرضت قابلة شابة للاختطاف والقتل بصورة وحشية في مدينة مزار شريف شمالى أفغانستان، وذلك في أحدث سلسلة من أعمال القتل الغامضة التي شهدت ارتفاعا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وكان قد تم استدعاء القابلة الشابة وتدعى نفيسة بلخي للعمل لكنها لم تعد إلى المنزل أثناء الليل، حيث عثر على جثتها في مستشفى المدينة صباح السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن أسرتها.

وذكر مسؤول في حركة طالبان أن الدافع وراء قتل القابلة يكمن فيما يسمى "بجرائم الشرف"، حيث يتم قتل المرأة عادة على يد أحد أفراد الأسرة بسبب العار الذي يُعتقد أن الضحية ألحقته للعائلة.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة مزار شريف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم العثور على جثة القابلة ورجل في سيارة في الدائرة الشرطية السابعة بالمدينة. وقالت الشرطة إن أسرة الرجل أبلغت عن فقده .

وأضاف وزيري أن عائلتي الضحيتين تخضعان لمراقبة الشرطة، مشيرا إلى بدء التحقيقات بعد انتهاء مراسم تشييع الجنازة.