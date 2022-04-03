ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية تعمل على استقبال المعتمرين والمصلين بالبيت العتيق، وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم؛ وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات وعبر إداراتها المختلفة.

وأوضحت الوكالة أن الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام تعمل على تقديم الخدمات التوعوية والتعليمية بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية والنصح من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه الزائرين مع الحرص على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة المتزن، موضحة أنها كواجهة شرعية تمثل العمل الإرشادي، وتقديم البرامج النوعية في موسم رمضان المبارك، مثل عليكم بسنتي، وقولوا للناس حسناً، وأقم صلاتك، وتعظيم البيت الحرام، وتزودوا، وكذلك مشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة.

وأوضحت الوكالة أنه نظرًا لأهمية أداء شعيرة العمرة من الطواف والسعي وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فقد خصصت الوكالة من خلال الإدارة العامة للتطويف والمطوفين: أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يُشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي.

وأضافت أن الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب تقوم بالعديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة ومنها إدارة شؤون الكتب، والتي تعمل على توزيع الحقيبة الرمضانية الرقمية والتي تحتوي على كتيب صفة العمرة، وكتاب الوقفات الإيمانية في الخطب الرمضانية، وكتاب الجواب الصحيح في أحكام صلاة التراويح، كما تقوم بتخصيص طاولة لتوزيع إهداءات من الكتب العلمية والدعوية لقاصدي المسجد الحرام.