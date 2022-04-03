حظر القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة زراعة نبات الخشخاش في أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مرسوما بهذا الشأن وجاء في المرسوم أنه في حال مخالفة أمر الحظر، سوف يتم تدمير المحصول على الفور، وسوف يتم التعامل مع المسؤولين عن الزراعة وفقا للشريعة.

وأضاف المرسوم" بالاضافة لذلك، تم حظر استخدام ونقل وتجارة وتصدير واستيراد جميع أنواع المخدرات مثل الكحوليات والهيروين والحشيش، بما في ذلك مصانع تصنيع المخدرات في أفغانستان".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في تشرين الثاني/يناير 2021 من زيادة محصول الأفيون في أفغانستان.

وصدر المرسوم بعدما ترأس أخوند زادة اجتماع استمر لثلاثة أيام في مسقط رأسه في إقليم قندهار منتصف آذار/مارس الماضي.