تشارك الفنانة داليا شوقي خلال الموسم الرمضاني بعملين مختلفين.

العمل الأول مع الفنانة يسرا بمسلسل "أحلام سعيدة" في دور "نادين" و الذي تدور أحداثه في اطار من الكوميديا الأجتماعية، و يشارك معها عدد كبير من النجوم منهم:"غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

والعمل الثاني بعنوان "العائدون" أمام الفنان أمير كرارة، و امينة خليل، حيث تلعب دور "مروة" و العمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: محمود عبد المغني، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، تأليف باهر دويدار و إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن آخر أعمال داليا شوفي كانت بطولة حلقة فوبيا من سلسلة "خارج السيطرة" علي منصة شاهد و دور "امنية الدالي" في مسلسل "البحث عن علا".