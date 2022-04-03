ارتفع متوسط العمر في الإمارات إلى 82 عاماً للرجال، و78 عاماً للنساء، مقارنة بـ50 و48 سنة قبل قيام الاتحاد، لتتصدر بذلك دول المنطقة في النهوض بقطاع الرعاية الصحية لكبار السن.

ووفق ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني ، تعتبر الإمارات دولة شابة، ونسبة كبار المواطنين فيها ليست مرتفعة، وتظهر الإحصاءات الرسمية أن نسبة الفئة العمرية لمن هم فوق الستين لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد المواطنين، فيما توقعت وزارة تنمية المجتمع ارتفاع نسبة كبار المواطنين في الإمارات إلى 11% بحلول العام 2032، وإلى 29% في عام .2050

وكشفت الدكتورة سلوى السويدي، استشاري طب المسنين ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة في دبي، أن المتوسط العمري لسكان دبي ارتفع إلى 1ر82 عاماً مقارنة بـ 9ر79 عاماً، في السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن طب المسنين في الإمارات يؤمن بإضافة الحياة إلى السنوات، وليس السنوات إلى الحياة.

وحسب تقرير صدر مؤخراً، تصدرت دولة الإمارات المنطقة ضمن قطاع الشيخوخة الصحية الناشئ من خلال تبني البيانات والتحليلات المتعمّقة ورفع مستوى الوعي حول القطاع والبدء في تطوير سياسات الشيخوخة الصحية الوطنية.

وتهدف هذه الجهود إلى تطوير المزيد من مرافق رعاية كبار السن وعيادات الشيخوخة الصحية، فضلاً عن جذب التقنيات المتطورة والاستثمارات إلى هذا القطاع.

وأكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للتنظيم الصحي أن قطاع الشيخوخة الصحية يشمل تقنيات وبرامج تهدف إلى تحسين الصحة وإطالة العمر، متوقعا أن يصبح هذا القطاع الأكبر والأكثر تطوراً على الإطلاق، إذ يقع عند تقاطع العديد من القطاعات الفرعية مثل التكنولوجية الحيوية والأدوية والتكنولوجية المالية وتكنولوجيا التأمين، من بين العديد من القطاعات الأخرى.