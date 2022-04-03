كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية ، أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بايرن ميونخ، يرغب في الرحيل عن ناديه الألماني في سوق الانتقالات المقبلة في الصيف.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الدولي البولندي اختلف مع ناديه الألماني بشأن تجديد تعاقده حيث عرض بايرن التمديد لموسم واحد فقط وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الطرفين.

وبحسب التقرير، يرغب ليفاندوفسكي في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ وأولويته هي الانتقال إلى برشلونة وقلعة "كامب نو" حيث ينتهي عقده في يونيو 2023.

وأفادت بأن برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم قوي قادر على قيادة الفريق في السنوات المقبلة بطلب من المدير الفني، تشافي هيرنانديز، وكان الهدف هو ضم هداف بوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج، إيرلينج هالاند لكن مع صعوبة صفقة النرويجي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، قد يرى برشلونة أن ليفاندوفسكي صفقة ممكنة، حيث تواصل خوان لابورتا رئيس النادي مع وكلاء اللاعب البولندي وهناك موافقة من الأخير وهذا ما جعل العملاق الكتالوني لديه رغبة في التحرك بقوة لحسم الصفقة.

ويواجه برشلونة عقبة في ضم ليفاندوفسكي خاصة أن النادي الألماني لن يقبل سوى بالحصول على 65 مليون يورو للتفريط في البولندي وربما يفكر برشلونة في دخول بعض الصفقات التبادلية لتقليل هذا المبلغ.

وكانت صحيفة (إكسبريس) قد رأت الأسبوع الماضي أن فريق برشلونة "عملاق الدوري الكتالوني" سيصبح قوة لا يستهان بها مجددا إذا نجح في الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول لكرة القدم ونظيره البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة التي قضاها في ملعب أنفيلد، بينما واصل ليفاندوفسكي التألق في موسم الأهداف بعد موسم شيق في ألمانيا ومن المؤكد أن الثنائي سيعززان سمعتهما في نو كامب.