كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد اختصر قائمة المرشحين لتدريب فريقه الأول لكرة القدم في اختيار اثنين من المرشحين الرئيسيين فقط وهما ماوريسيو بوكيتينو وإريك تين هاج.

وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد سوف يتجاهل توصية المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد رالف رانجنيك إذا قرر تعيين ماوريسيو بوكيتينو، بدلاً من إريك تن هاج كمدير جديد لهم هذا الصيف، حيث أوصى رانجنيك بمن يجب على النادي متابعته وسط بحث شامل عن أفضل "اختيار" لإنقاذهم من الاضطرابات الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذه العملية تطلبت شهورًا من البحث والتحليل والعمل، لكن يونايتد أكمل الآن المقابلات مع جميع المرشحين ويبدو أن بحث النادي قد تم تقليصه إلى اثنين من المرشحين الرئيسيين هما بوكيتينو وتين هاج.

وسيجري يونايتد الجولة الثانية والأخيرة من المقابلات قبل أن يقرروا من يعتقدون اعتقادًا راسخًا أنه الشخص المثالي لدفع النادي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية وكما هو الحال، فإن تين هاج هو المرشح الأوفر حظًا لتولي المسئولية الموسم المقبل.

وأوصى رانجنيك الذي سيعمل عن كثب مع المدرب الجديد من موسم 2022/23 فصاعدًا، بالمدرب تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام، باعتباره الرجل المناسب للوظيفة.