تعمل الحكومة الهولندية على خفض أجهزة تنظيم الحرارة بواقع درجتين مئويتين في المباني الرسمية في البلاد، كوسيلة للمساعدة في خفض استخدام الطاقة وبالتالي تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.

وقالت الحكومة إنها تريد إرساء مثال جيد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)

وأضافت في مناشدة وطنية "ترتفع فواتير الطاقة الخاصة بنا، ونحن بحاجة لأن نصبح أقل اعتمادا على الغاز من روسيا، ونريد أن نكافح التغير المناخي".

وتمت دعوة المواطنين إلى عدم ضبط أنظمة التدفئة في منازلهم على أكثر من 19 درجة مئوية، وذلك في إعلانات بالصحف وعبر حملة إلكترونية.