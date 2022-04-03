تحتفل مكتبة "هرتسوج أوجوست" العتيقة بألمانيا بمرور 450 عاما على تأسيسها هذا العام من خلال معرض خاص وبرنامج احتفالي كبير.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في حفل الافتتاح يوم الثلاثاء.

وكأحد العناصر المميزة بالاحتفال، تعرض المكتبة "إنجيل الدوق هاينريش الأسد وزوجته ماتيلدا الإنجليزية" الذي يعود للقرن الثاني عشر.

يشار إلى أن هذا الكتاب الذي كان يعد قديما أغلى كتاب بالعالم لا يمكن عرضه إلا نادرا ولفترة محدودة، وكانت آخر مرة تم عرضه بها في عام .2015

وكان تم شراء هذا الكتاب في دار سوثبي للمزادات في لندن عام 1983 بتكليف من ولاية ساكسونيا السفلى، التي تقع بها المكتبة، مقابل 5ر32 مليون مارك.

ويندرج ضمن البرنامج المميز للاحتفال أيضا عرض طوابع تذكارية من المقرر اصدارها من قبل وزارة المالية الألمانية خلال شهر نيسان/أبريل الجاري.