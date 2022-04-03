بعد مرور أربعين عاما على حرب فوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا أحيا العديد من الأرجنتينيين اليوم ذكرى ضحايا هذه الحرب.

وقال الرئيس ألبيرتو فرنانديز في حفل أقيم اليوم السبت في بوينس آيرس: "نكرمهم كأبطال كانوا وما زالوا أبطالا".

ومنح الرئيس أوسمة لقدامى المحاربين وأقارب الجنود الذين سقطوا وسلمهم ميداليات بهذه المناسبة.

رفع العلم الأرجنتيني في وقت واحد في كل من مدن سالتا في الشمال الغربي، وباريلوتشي في جبال الأنديز، وأوشوايا في مقاطعة تييرا ديل فويجو.

وجدد فرنانديز مطالبته بجزر فوكلاند، التي تسمى داخل الأرجنتين جزر مالفيناس.

وقال رئيس الدولة: "جزر مالفيناس كانت وستظل أرجنتينية".

ودعا الحكومة في لندن للتفاوض بشأن قضية فوكلاند.

في عام 2013 صوت سكان أرخبيل جنوب المحيط الأطلسي في استفتاء بأغلبية كبيرة لبقاء جزر فوكلاند جزءا من بريطانيا.

في الثاني من نيسان / أبريل 1982 شنت الأرجنتين هجوما على جزر فوكلاند التي كانت تحت الإدارة البريطانية منذ عام .1833

وفقا للمؤرخين أراد المجلس العسكري الحاكم في الأرجنتين آنذاك استخدام الهجوم لصرف الانتباه عن المشاكل السياسية المحلية المتزايدة في البلاد.

وبعد أن عانت القوات الأرجنتينية من سلسلة هزائم خلال الحرب التي استمرت 72 يوما، وقع القادة الأرجنتينيون والبريطانيون على هدنة في الجزر .

لقي ما مجموعه 649 أرجنتينيا و255 بريطانيا وثلاثة من سكان الجزر حتفهم في ذلك الصراع.