تراجع التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على سوق العمل في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في مارس آذار بعد عامين من إعلان حالة الطوارئ مع تراجع عدد الأشخاص الذين يجبرهم الخوف من كوفيد-19 على البقاء في منازلهم إلى مستوى منخفض جديد وتراجع عدد الأشخاص الذين يضطرون للعمل عن بُعد.

وفي المجمل أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المعياري للحكومة أنه من خلال عدة مقاييس، من بينها العدد الإجمالي للعاطلين والذي انخفض إلى أقل من ستة ملايين ومعدل البطالة الذي بلغ 3.6 في المئة، أن سوق العمل الأمريكي تعافت بشكل شبه تام من الضربة المدمرة التي حدثت في أول شهرين من الجائحة عندما تم طرد 22 مليون شخص من العمل.

وقال وزير العمل مارتي والش في مقابلة "ما زالت هناك تحديات". لكن "يمكنكم الاحساس بتغيير الحالة المزاجية للبلاد".

كما أظهر التقرير أن المرض نفسه كان له أقل تأثير على سلوك العمال منذ بدء الجائحة.

وأفادت تقارير أن 874 ألف شخص فقط لم يسعوا للعمل في الأسابيع الأربعة السابقة بسبب كوفيد-19 انخفاضا من 1.23 مليون في فبراير شباط و 1.81 مليون في يناير كانون الثاني عندما أدت سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.

وفي مايو أيار عام 2020 لم يبحث نحو 9.7 مليون شخص عن عمل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال والش "يشعر الناس براحة أكبر في العودة إلى العمل.. عدد أكبر من الناس يتسوقون. الضيافة والترفيه يستفيدان بشكل حقيقي".