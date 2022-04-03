ذكرت شبكة "إسبنا فوتبول" الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة الإسباني يعاني حاليا من ضربة انتقالية موجعة بسبب ورود تقارير تفيد بموافقة الدولي المصري محمد صلاح تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي ليفربول.

وأوضحت الصحيفة إن البلوجرانا ارتبط ارتباطًا وثيقًا بنجم ليفربول خلال الأسابيع الأخيرة مع قرب انتهاء عقده في عام 2023 كما أن مطالب المصري صعبت المفاوضات مع النادي الإنجليزي ورفض اللاعب الدولي عددا من المقترحات لعدم كسر النادي هيكلة الأجور.

وأشارت إلى أن هذه التقارير أعطت برشلونة أملا وشعر البلوجرانا بفرصة سرقة أحد أفضل اللاعبين في العالم مقابل رسوم مخفضة، لكن في ضربة جديدة لآمال برشلونة في الانتقال، يبدو أن صلاح قد يوقع عقدًا جديدًا بعد كل هذا.

وأضافت الصحيفة أن إبرام عقد جديد من شأنه أن ينهي كل أمل لبرشلونة في خطف نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه ينوي التمديد لمدة ثلاث سنوات مع خيار سنة أخرى من شأنها أن تربط المهاجم للفترة المتبقية من وقته في الأنفليد.

ويأتي هذا بعد ورود تقارير تفيد بأن الدولي المصري محمد صلاح جاهز الآن لتخفيف مطالبه وقبول العرض الذي ظل مطروحًا على الطاولة لفترة طويلة من الوقت بعد تغيير رأيه بهدف البقاء ضمن صفوف ناديه الإنجليزي.

ويستمتع المهاجم بأفضل موسم له حتى الآن بتسجيله 28 هدفاً حيث يستهدف الحذاء الذهبي الثالث في خمسة مواسم في إنجلترا.

ولطالما أكد صلاح أنه يستمتع بحياته في ليفربول، لكنه أراد أن يتم تقديره ماليا كواحد من أفضل اللاعبين في العالم براتب يتناسب مع ما يقدمه.