عبدالعزيز الفضلي

شهدت وزارة التربية في مبناها بمنطقة جنوب السرة في اول يوم دوام من شهر رمضان المبارك غياب شبه جماعي من المراجعين رغم انه بداية الاسبوع واول يوم عمل .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء"، ان الاقبال من المراجعين في اول يوم صيام كان ضعيفاً جداً مقارنةً في الايام الماضية، مشيرةً الى ان الوضع في المبنى ساد عليه الهدوء .

واوضحت المصادر ان موظفي الوزارة التزموا بالدوام الذي تم تحديده بدءاً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، منوهةً الى الغاء جميع الإعفاءات من الدوام خلال شهر رمضان المبارك ما عدا حالات الإعفاء الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .