أعلن ديوان المحاسبة انه تعامل مع 3074 موضوعا في السنة المالية (2021 - 2022) لتعاقدات حكومية قيمتها 3.35 مليار دينار كويتي (نحو 11 مليار دولار أمريكي) وذلك عن طريق إبداء الرأي فيها.

وقالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالديوان بزه العجران في بيان صحفي اليوم الاحد ان الموضوعات الايرادية مثلت نسبة نحو 4 في المئة من اجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بقيمة بلغت حوالي 149 مليون دينار (نحو 8ر488 مليون دولار) لعدد 235 موضوعا في السنة المالية (2021-2022).

وأضافت ان أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة في الفترة المشار إليها من السنة المالية (2021-2022) أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة 9 ملايين دينار (نحو 5ر29 مليون دولار).

وأوضحت ان الرقابة المسبقة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بمخالفة أحكام المادتين (13 و14) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 42 موضوعا بقيمة نحو 16 مليون دينار (نحو 5ر52 مليون دولار).

وبينت ان الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 106 موضوعات في الفترة المشار إليها لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من بعض الجهات في حين تم رد أوراق 971 موضوعا لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.