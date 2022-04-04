بداح العنزي



تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة فهيد المويزري كتاب وزير البلدية بشأن مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضوين مشعل الحمضان وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية.



٭ كتاب هيئة البيئة بشأن اجتماع لجنة شؤون البيئة بخصوص اقتراح العضوين مشعل الحمضان وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها.



٭ الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق يوسف الغريب بشأن فرز وإعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق.



٭ السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات.



٭ طلب إحدى شركات الخدمات الطبية إعادة تخصيص القسيمة الكائنة بمحافظة الجهراء بمساحة 6000م2 للشركة بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة مائة سرير.



٭ الاقتراح المقدم من العضو أحمد محمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة.



٭ الكتاب المقدم من المدير العام للهيئة العامة للبيئة عبدالله الحمود بشأن قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة.