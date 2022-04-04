

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الأحمدي جولات ميدانية بمناطق الصباحية، جابر العلي، الرقة والفحيحيل بهدف التأكد من عدم وجود إعلانات مخالفة بالشوارع تعمل على إعاقة الرؤية وتشوه المنظر العام.



وأكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة بالوكالة خالد الرفادة حرص الفريق الرقابي على تطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة، لافتا إلى أن الجولات أسفرت عن إزالة 288 إعلانا مخالفا مختلف الأحجام.