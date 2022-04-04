أسامة أبوالسعود



قال مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف أحمد العتيبي إن الوزارة أطلقت تطبيق رمضان في بيتك بحلته الجديدة لكي يتماشى مع متطلبات واحتياجات الجماهير خلال شهر رمضان المبارك.



وأضاف العتيبي، في تصريح صحافي، إن تطبيق رمضان في بيتك تضمن العديد من البرامج التوعوية والإرشادية المهمة كالإمساكية ووقفات رمضانية، ورمضان والقرآن ومع المرسلين، ومع المصطفى، ورمضانيات، ومسابقة اختبر معلوماتك، وغصون رمضانية، وفتاوى وأحكام الصيام، بالإضافة إلى المسابقة اليومية، والمصحف الشريف، والمحاضرات والدروس، وبرنامج خواطر، وأرشيف صلاة التراويح، والإصدارات والمطبوعات وآخر الأخبار.



وتابع أن وزارة الأوقاف حريصة على التفاعل مع احتياجات الجمهور وفق التكنولوجيا الحديثة وتقديم كل ما يسهل في الوصول إلى المعلومة المستهدفة بشكل سهل وميسر، ولهذا تم إطلاق هذا التطبيق لكي يكون مرجعا للمعلومات الصحيحة من مصدرها الرئيسي. وشكر العتيبي جميع الكوادر الشبابية التي واصلت الليل بالنهار لإعداد تطبيق رمضان في بيتك والمحتوى الذي يتضمنه التطبيق بقيادة مسؤول الاستديو الإعلامي يعقوب الأحمد، فلهم منا كل الشكر والثناء على جهودهم التي يبذلونها.