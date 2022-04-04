twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الصواغ الاثنين 2022/4/4 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2216 A+ A- استمع الشيخ تمام مشعل الصباح مع المعرس ووالده والمستشار جاسم الصواغ وطلال الصواغ وعبدالرحمن الصواغالمعرس عمر محمد الصواغالشيخ دعيج خالد الصباح يقدم التهانيالشاعر خالد المنشرح مباركاالمستشار خالد المسلم وعادل الميع وسامي العميرة يباركونالشاعر عتيق الرشيدي مهنئا(ريليش كومار)الشيخ محمد سيف الصابري مهنئامرزوق الحبيني يباركخالد الجميعان يهنئ المعرس ووالده وشقيقيه المستشار جاسم الصواغ والمحامي عبدالرحمن الصواغجامع العازمي وملفي القعمر والزميل محمد الصواغ والعقيد م.حسين الحربي والمستشار جاسم الصواغالسفير حمد الدعيج مباركاخميس عقاب مهنئاالعقيد عاطف العازمي مباركاالعميد م.محمد الصبر ومحمد هريسان يباركانتهنئة للمعرس عمر الصواغ وشقيقه علي الصواغيوسف جبر الجامع وأبوعباس يباركاند.حسن العبيدلي مباركاصرد العنزي وابنه يباركانمباركة بالمناسبة السعيدة وتهنئةلقطة تذكارية ومباركة احتــفـــل الإعلامي مــحمد مطلق الصواغ بزواج ابنه عمر بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.