احتــفـــل الإعلامي مــحمد مطلق الصواغ بزواج ابنه عمر بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.