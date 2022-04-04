توجد أنواع عدة لمرض السكري اعتمادا على كمية الأنسولين التي يتم إنتاجها، ويعد السكري من النوعين الأول والثاني الأكثر شهرة، ويصنف السكري من النوع الثاني بأنه حالة صحية مزمنة تؤثر على كيفية تحويل الجسم للطعام إلى طاقة.



وهنا بعض المشروبات يمكن أن تكون بنفس القوة في مكافحة ارتفاع نسبة السكري.



- الشاي الأسود: وجدت العديد من الدراسات أن الشاي الأسود يمكنه المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع الثاني، وكجزء من الدراسة، أعطي الشاي الأسود والشاي الأخضر للفئران المصابة بداء السكري لمدة ثلاثة أشهر. وإلى جانب تثبيط إعتام عدسة العين السكري، وجد أن الشاي له تأثير في خفض نسبة السكر في الدم. وكتب الباحثون: «الشاي الأسود والأخضر يمثلان عاملا محتملا غير مكلف وغير سام، لخفض نسبة السكر في الدم. وقد يكون الشاي وسيلة بسيطة وغير مكلفة للوقاية من مرض السكري أو تأخير الإصابة به وضمان عدم حدوث مضاعفات».



- الشاي الأخضر: ووفقا للدراسات، يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض مستويات الجلوكوز أثناء الصيام ومستويات اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (A1C)، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأنسولين أثناء الصيام، والتي تعد مقياسا لصحة مرض السكري. ويقترح الباحثون أن النشاط المضاد للأكسدة للبوليفينول والسكريات، هي الفوائد التي تساعد في إدارة نسبة الجلوكوز في الدم.



- خل حمض التفاح: وفحصت دراسة خل التفاح للمساعدة في تحسين حساسية الأنسولين بعد تناول وجبة عالية الكربوهيدرات. ووجدت الدراسة مقارنة مع الدواء الوهمي، أن تناول الخل زاد من حساسية الأنسولين لكامل الجسم خلال فترة ما بعد الوجبة في الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، وحسنها في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. واستنتج الباحثون أن تناول 20 مغ من خل التفاح المخفف في 40 مغ من الماء، يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، وهناك عوامل أخرى تسهم في نمط حياة صحي يمكن أن تقلل من فرصة إصابة الشخص بهذه الحالة.

عن «medicalxpress»