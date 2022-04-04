٭ «شتشربين؟
ـ دمها إذا تقدرين!»
(عبلة ـ هدى حسين ـ عن مدرسة منعت حفيدها من دخول الحمام/ من شارع الهرم إلى..)
٭ «ـ من متى احنا نستخدم ثقة المريض وبساطته ضده؟! من متى الأوراق هذي سلاحنا؟ أنا متأكدة هالآدمي ما قرا! إنت طبيب تجميل مو قصاب تقص وتلزق!»
(د. عبلة ـ هدى حسين متوجهة لابنها الطبيب نزار ـ أحمد إيراج/ من شارع الهرم إلى..)
٭ «بعد شنسوي هما يحبون إلي يضحكون عليهم»
(اسمهان توفيق ـ الساحرة أم هادي/ محمد علي رود 2)
٭ ـ شسمك؟
ـ رافد
ـ الاسم راقي والتصرف والأخلاق حظيرة!»
(عامرة ـ سعاد عبدالله ورافد ـ حسين المهدي/ ناطحة سحاب)
٭ «حفظ القرآن ذخر للصغير والكبير»
(المطوعة سلطانة ـ حياة الفهد/ سنوات الجريش)
٭ «الزمن اذا شافك قوي باس.. واقف له زند بزند وراس براس.. يتحين الفرصة المناسبة عشان ياخذ تاره منك.. ويعرف كيف يضربك ضربة چايدة وفي القلب!».
(عبدالعزيز اللاهوب - سعد الفرج/ الزقوم)
٭ «الحياة الزوجية علشان تستمر لازم الواحد يطوف.. لان اللي يوقف عند كل كلمة عمره ما راح يوصل آخر الكتاب».
خال حمد ـ أحمد المظفر/ زواج الا ربع)