٭ «شتشربين؟



ـ دمها إذا تقدرين!»



(عبلة ـ هدى حسين ـ عن مدرسة منعت حفيدها من دخول الحمام/ من شارع الهرم إلى..)



٭ «ـ من متى احنا نستخدم ثقة المريض وبساطته ضده؟! من متى الأوراق هذي سلاحنا؟ أنا متأكدة هالآدمي ما قرا! إنت طبيب تجميل مو قصاب تقص وتلزق!»



(د. عبلة ـ هدى حسين متوجهة لابنها الطبيب نزار ـ أحمد إيراج/ من شارع الهرم إلى..)



٭ «بعد شنسوي هما يحبون إلي يضحكون عليهم»



(اسمهان توفيق ـ الساحرة أم هادي/ محمد علي رود 2)



٭ ـ شسمك؟



ـ رافد



ـ الاسم راقي والتصرف والأخلاق حظيرة!»



(عامرة ـ سعاد عبدالله ورافد ـ حسين المهدي/ ناطحة سحاب)



٭ «حفظ القرآن ذخر للصغير والكبير»



(المطوعة سلطانة ـ حياة الفهد/ سنوات الجريش)



٭ «الزمن اذا شافك قوي باس.. واقف له زند بزند وراس براس.. يتحين الفرصة المناسبة عشان ياخذ تاره منك.. ويعرف كيف يضربك ضربة چايدة وفي القلب!».



(عبدالعزيز اللاهوب - سعد الفرج/ الزقوم)



٭ «الحياة الزوجية علشان تستمر لازم الواحد يطوف.. لان اللي يوقف عند كل كلمة عمره ما راح يوصل آخر الكتاب».



خال حمد ـ أحمد المظفر/ زواج الا ربع)