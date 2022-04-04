أعلنت مجموعة مركز سلطان، عن نتائجها المالية لسنة 2021 وخططها التوسعية للسنوات الخمس المقبلة في الكويت والمنطقة، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 207 ملايين دينار خلال 2021، وصافي أرباح بلغ 36.98 مليون دينار، بارتفاع 3316% عن العام 2020، مدفوعة بنتائج تشغيلية قوية ومكاسب استثمارية غير المتكررة. وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت نحو 18.2 مليون دينار، فيما بلغت ربحية السهم نحو 131.44 فلسا للسهم الواحد، وذلك بزيادة نسبتها 3316%.



وقالت إن المطلوبات الحالية بلغت نحو 94.1 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، بتحسن بنسبة 30%، فيما بلغت إجمالي المطلوبات نحو 239.8 مليون دينار، بتحسن نسبته 5%، وبلغ إجمالي الأصول 315.2 مليون دينار، بتحسن نسبته 6.5%، ووصل إجمالي حقوق الملكية إلى 75.7 مليون دينار، بزيادة 67%.



أرباح استثنائية



وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية خديجة أوبلا: «إن أرباح الشركة الاستثنائية لهذا العام تشمل أرباحا استثمارية غير متكررة، وعند استثناء هذه الأرباح، فإن نتائجنا التشغيلية تتوافق مع توقعات الإدارة لهذا العام، آخذين بعين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتكاليف اللوجستية التي بدأت تظهر بوضوح في أوائل عام 2021. وبالمقارنة مع عام 2019، آخر سنة عمل طبيعية قبل الجائحة، فقد تحسنت نتائجنا التشغيلية وذلك بفضل مبادراتنا الداخلية لزيادة الكفاءة التشغيلية، وعروضنا المستمرة واستثمارنا المستمر في تعزيز تجربة العملاء في جميع فروعنا». وأوضحت أن «مركز سلطان» أعلنت عن خطتها الاستراتيجية الجديدة للتوسع، والتي تشمل مشاريع متعددة يجري تنفيذها حاليا لإطلاقها بتصورات ومفاهيم مختلفة توفر تجربة تسوق عصرية تلائم أسلوب حياة المستهلك في الكويت وفي المنطقة.



الاستراتيجية الجديدة



وفي تعليقها على الاستراتيجية الجديدة، قالت أوبلا: «لقد أطلقنا في العام 2017 خطة تحول جوهرية نتج عنها هيكل حوكمة قوي بمستوى عالمي، ونموذج أعمال أكثر ناجحا، وعلاقات أقوى مع الموردين ونهج متعدد القنوات للأعمال. ويسعدنا اليوم أن نعلن عن إطلاق خطة استراتيجية جديدة مدروسة لمركز سلطان ترتكز على تحقيق أعلى عائد ممكن لرأس المال المستثمر وتحقيق أعلى العوائد للمساهمين. وقد باشرنا بتنفيذ خطتنا التوسعية من خلال تطوير عروضنا في الفروع وعلى مواقعنا الإلكترونية داخل الكويت وخارجها. كما بدأنا بالعمل على مشاريع ستضيف أكثر من 20 ألف متر مربع من مساحات تجارية لشبكة مركز سلطان بفئاتها الثلاث. بالإضافة إلى توفير منتجات وعروض عصرية متنوعة ليختار منها المستهلك. وسنستمر بخدمة عملائنا الذي رافقونا لعقود كما نتطلع لخدمة الجيل الجديد من العملاء ودعوتهم لينضموا إلينا في مسيرتنا ويخلقوا معنا أجمل الذكريات. أما على الصعيد الإقليمي، فسنقوم بإطلاق فروع جديدة لمركز سلطان بمفهوم جديد لتعزيز اسمنا في أسواق المنطقة».



وأضافت: «إن حجر الأساس لخطتنا الاستراتيجية هو التزامنا الثابت للتميز معدلات الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة فريدة لعملائنا من خلال عروضنا ومنتجاتنا التي تلبي احتياجاتهم المتغيرة وتلائم أسلوب حياتهم. وقد بدأنا بالفعل بتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال إطلاق أكثر من 25 مشروع استراتيجي في الكويت والمنطقة. تشمل هذه المبادرات مشاريع التجديد ومشاريع تدشين فروع حديثة لتوفير تجربة تسوق متطورة في جميع مراكزنا (المراكز الرئيسية، والأسواق ومراكز التسوق إكسبرس السريعة). بالإضافة إلى افتتاح أفرع في مناطق ديموغرافية جديدة في الكويت وتوسيع شبكة محلات سلطان إكسبرس بعد نجاحها في الآونة الأخيرة. ونتطلع لتقديم المزيد من المعلومات لمساهمينا في المراحل القادمة لهذه السنة».

خطة التحول الجوهرية لـ «مركز سلطان»

أطلقت خطة التحول الجوهرية لمجموعة مركز سلطان في العام 2017، بهدف التركيز على عملياتها الأساسية من خلال التخارج من الأنشطة والاستثمارات غير الأساسية وتطوير أدائها والتركيز على تحسين عمليات تشغيل الأسواق المركزية. وكان للخطة ثلاثة أهداف رئيسية:



1 ـ التخارج من الاستثمارات والأنشطة غير الأساسية تم تحقيقه بنجاح في العام 2019.



2 ـ تعزيز الميزانية العمومية وإعادة هيكلة الديون تم تحقيقه بنجاح في الربع الثالث من عام 2021.



3 ـ تطوير الأعمال في قطاع التجزئة، جار العمل عليه وفق الموعد المحدد.