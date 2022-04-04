كشفت مجلة المصارف الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت، عن إصدار خاص بمناسبة مرور ثمانين عاما على مسيرة العمل المصرفي في الكويت و40 عاما على تأسيس اتحاد المصارف و20 عاما على تأسيس مجلة المصارف.



وتضمن العدد سلسلة من الحوارات مع رؤساء مجالس إدارات البنوك وشخصيات اقتصادية مرموقة، تم من خلالها توثيق أبرز المحطات التاريخية للقطاع المصرفي، واستعراض مسيرة البنوك الكويتية الحافلة بالإنجازات، واستشراف ملامح مستقبل القطاع في ظل تسارع التطورات والمتغيرات التي تشهدها الصناعة المصرفية في العالم.



من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير مجلة المصارف د.حمد الحساوي التعاون بين إدارات العلاقات العامة في البنوك المحلية وكل من إدارة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت ممثلا بالآنسة شيخة العيسى مديرة العلاقات العامة بالاتحاد من جهة وهيئة التحرير من جهة أخرى في إنجاح هذا الإصدار النوعي، كما وتقدم بتهنئة أعضاء الهيئة الاستشارية التي تضم كلا من عامر التميمي ود.صادق أبل وأحمد الفارس وطارق الصالح ود.عبدالعزيز التركي وهبة عيتاني، ومديرة التحرير بالوكالة فجر القناعي.



وقال في افتتاحيته التي حملت عنوان «80 عاما من العمل المصرفي.. إرث يدعونا للتفاخر»: منذ عام 1941 وحتى يومنا هذا نجحت البنوك الكويتية في ترسيخ مكانتها على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا وعالميا، وتمكنت من تحقيق نجاحات ملهمة وإنجازات مهمة داخل الحدود وخارجها تدعونا للتفاخر بإرث مصرفي كويتي له بصمته الواضحة في نهضة الكويت وتطور اقتصادها ورؤية طموحة لمستقبل زاهر وواعد.



وأضاف: الحديث عن القطاع المصرفي في الكويت حديث ذو شجون، كيف لا وهو القطاع الحيوي بحكم ارتباطه الوثيق بالتنمية الاقتصادية، وشريك موثوق في التصدي للأزمات وعبورها بسلام، وأكبر موظف للكويتيين في القطاع الخاص، ومساهم فاعل في رفعة المجتمع وتحسين جودة الحياة.. وتكثر الأمثلة على ما سبق منذ أحداث الغزو الغاشم مرورا بالأزمات المالية والاقتصادية.