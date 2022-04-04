سلّمت شركة تسلا عددا قياسيا من المركبات، تجاوز 310 آلاف مركبة خلال الربع الأول من عام 2022، وهو ما فاق توقعات المحللين، وذلك على الرغم من مشاكل سلاسل التوريد والقيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في الصين، الذي تسبب في إيقاف الإنتاج عدة مرات خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأوقفت الشركة الإنتاج مؤقتا في مصنع شنغهاي، بعد أن فرضت المدينة إغلاقا بسبب تفشي كورونا، فيما تراقب تسلا عمليات التسليم ربع السنوية عن كثب، لأنها تدعم النتائج المالية، إذ يعد الرقم مقياسا للطلب على السيارات، وتعد اسواق الولايات المتحدة والصين الأكبر لمنتجات تسلا.