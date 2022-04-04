توقع وزير الكهرباء السوري غسان الزامل انخفاض ساعات تقنين الكهرباء، بسبب تحسن الاحوال الجوية وتراجع استخدام التيار في التدفئة، لكن سوريين يتوقعون ألا يستمر ذلك طويلا ما لم يتم التوصل لحلول جذرية خصوصا مع اقتراب فصل الصيف والاضطرار لاستخدام المكيفات والمراوح للتبريد.



وقال الزامل لصحيفة «الوطن» المحلية إن التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة سيتم توظيفه في تحسين برامج التقنين في مختلف المحافظات، وستتم مراعاة فترات الإفطار والسحور قدر المستطاع.



وشرح الوزير أثر تراجع الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة في تحسن برامج التقنين، بأنه كان يتم تزويد دمشق بنحو 450 ميغاواط، ومع ذلك كانت تصل ساعات التقنين لأكثر من 6 ساعات متواصلة في بعض أحياء دمشق، بينما اليوم، وبالكمية نفسها (450 ميغاواط) فإن برنامج التقنين يقترب من 3×3، مبينا أنه وبالعموم بدأت الحمولات العالية على الشبكة بالانخفاض، وهي ما كان يسهم في ارتفاع معدلات الأضرار والانقطاعات المفاجئة.



ورغم حديث الوزير عن تراجع ساعات التقنين، إلا أنه قام بربطه بتحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن تحسن كميات التوليد من الطاقة الكهربائية سيكون مع شهر يونيو القادم، حيث ستدخل بعض المجموعات التي تم العمل على تأهيلها وإصلاحها، بينما لا جديد في تحسن واردات حوامل الطاقة من مادتي الغاز والفيول، ولاتزال الكميات هي نفسها التي كانت متاحة خلال الأشهر الماضية.



وأمام حالة الطلب المرتفعة على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها، أوضحت مذكرة في وزارة الكهرباء أنه يتم التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين، في ضوء وجود مستثمرين من القطاع الخاص راغبين في بناء محطات توليد مستقلة خاصة، وذلك بهدف فسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.