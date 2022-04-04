كشف الروبوت الجوال «برسيفرنس» التابع لوكالة ناسا أسرار المشهد الصوتي المذهل للمريخ، وتبين مما سجلته العربة أن الكوكب الأحمر هادئ، ينتقل فيه الصوت ببطء وبسرعتين مختلفتين.



ما إن هبط روبوت وكالة الفضاء الأميركية على سطح المريخ قبل أكثر من عام بقليل، حتى أرسل أول تسجيل صوتي بواسطة ميكروفون على المريخ في تاريخ الاستكشاف الفضائي، بترددات يمكن للأذن البشرية سماعها، محققا ما عجزت عنه البعثات السابقة.



ومن وراء هدير المركبة، أمكن بوضوح سماع صوت عاصفة من الرياح في هذا التسجيل. وبذلك، بعدما دأبت مركبات الاستكشاف طوال 50 عاما على إرسال آلاف الصور إلى الأرض، خرج الكوكب الأحمر من «العدم الصوتي»، على ما لاحظ المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا تعقيبا على نشر دراسة في هذا الشأن في مجلة «نيتشر» العلمية الجمعة، كان المعد الرئيسي لها سيلفستر موريس.



ومع استخدام مصدرين «نشطين» لالتقاط الأصول زود بهما الروبوت قبل إرساله إلى المريخ، طلعات المروحية المصغرة «إنجينيويتي» الملازمة للروبوت، وطلقات الليزر التي وجهتها إلى صخور المريخ لفحص تركيبها الكيميائي من خلال صوت اصطدامها بها، وأمكن قياس سرعة الصوت ميدانيا، حيث بلغت 240 مترا في الثانية، فيما هي 340 مترا في الثانية على كوكب الأرض.



ومن غير المستغرب أن تكون سرعة الصوت أبطأ، نظرا إلى تكوين الغلاف الجوي للمريخ (يشكل ثاني أكسيد الكربون 96% منه، في مقابل 0.004% على الأرض) وضغطه المنخفض جدا (170 مرة أكثر من الأرض).



إلا أن المفاجأة جاءت من صوت الليزر الذي بلغ 250 مترا في الثانية. وقال سيلفستر موريس «هناك شعرت بالذعر قليلا! قلت لنفسي إن أحد القياسين قد لا يكون صحيحا، إذ ثمة سرعة صوت واحدة فحسب على كوكب الأرض، قرب السطح».



في الواقع، ثمة سرعتا صوت على المريخ: واحدة للأصوات العالية الحدة (الليزر) والأخرى لتلك المنخفضة الحدة (المروحية). بالإضافة إلى ذلك، «يكون توهين الصوت أقوى على المريخ منه على الأرض، خصوصا الصوت العالي الحدة الذي يتلاشى بسرعة كبيرة، حتى على مسافة قصيرة»، وفق الباحث. ومن شأن ذلك أن يجعل «المحادثة صعبة بين شخصين تفصل بينهما خمسة أمتار فقط»، بحسب المركز الوطني للبحوث العلمية.