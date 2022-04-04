كشفت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة غوغل عن تطوير خصائص جديدة في محرك البحث غوغل ستتيح لمستخدم المحرك طريقتين جديدتين لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة. الخاصية الأولى على علامة «يتم الاستشهاد بها كثيرا جدا» لتنبيه المستخدم إلى المقالات التي جرى الاستشهاد بها في القصص الإخبارية الأخرى. وغالبا ما تكون هذه القصص التي يجري الاستشهاد بها كثيرا، ظهرت أولا وموثقة ومحلية بما يجعلها توفر معرفة أفضل بالسياق العام للحدث.



أما الخاصية الثانية فتتعلق بالأنباء العاجلة أو الموضوعات المتغيرة، عندما يتم الإشارة إلى التغييرات مع تطور أي قصة إخبارية، وأضافت غوغل تلميحات لتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة. ومع تفعيل الخصائص الجديدة ستظهر نتائج البحث على محرك غوغل بالنسبة للقصص المتطورة، ومعها تلميحات تتيح للمستخدمين التأكد من مصداقية مصدر القصة.