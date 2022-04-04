استنكر رسامو الوشم في كوريا الجنوبية الجمعة قرارا أصدرته المحكمة الدستورية في البلاد أيدت فيه منع أي شخص لا يمارس مهنة طبية من رسم الأوشام، واصفين القرار بـ«المثير للشفقة».



ومع أن رسم الأوشام في ذاته ليس مخالفا للقانون في كوريا الجنوبية، يعتبر عملية طبية ولا يمكن أن يتولاه تاليا إلا الأطباء.



وينص هذا القانون المعمول به منذ عقود على إنزال عقوبة بالسجن تصل إلى عامين أو توقيع غرامة قدرها عشرة ملايين وون (8207 دولارات) على أي شخص مخالف، علما أن الملاحقات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع قليلة.



وتقدمت مجموعة من رسامي الوشم الكوريين الجنوبيين بطلب للطعن بالقانون لكن من دون جدوى، إذ رفضت الخميس المحكمة الدستورية طلبهم، مشيرة إلى إمكان حدوث «آثار جانبية مرتبطة بالصحة» في حال رسم الوشم أشخاص لا يمارسون مهنة طبية. ويعكس هذا الحظر النظرة السلبية إلى الوشم في كوريا الجنوبية، إذ كانت الوشوم طويلا مرتبطة بشكل شبه حصري بالجريمة المنظمة.