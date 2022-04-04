قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والمعروفة أيضا بمقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، صدرت يوم الخميس الماضي، لتكشف عن استمرار مشكلة التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير، وتسجيله أعلى المستويات منذ 40 عاما.



وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.4% على أساس سنوي في فبراير، مسجلا أسرع وتيرة زيادة منذ يناير 1982. وباستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي في فبراير، فيما يعد أسرع وتيرة زيادة يشهدها منذ أبريل 1983.



وتبعد هذه القراءة كل البعد عن مستوى البنك المركزي المستهدف البالغ 2%، مما يعمق من الضغوط التي تواجه مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل مساعيهم للسيطرة على ضغوط الأسعار، كما يعكس تغير الديناميكية المؤثرة على طبيعة زيادة الأسعار.



وفي وقت سابق من بداية ظهور الجائحة، ارتفعت الأسعار نتيجة لتزايد الطلب ومشاكل سلسلة التوريد، إلا انه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرضت أسواق السلع العالمية لصدمة شديدة، إذ ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 25.7% في فبراير.



وتجاوزت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت تسلم شهر مايو أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك بعد أن هددت الأزمة الأوكرانية صادرات المنطقة. ويرى الاقتصاديون أن الصراع ساهم في زيادة الضغوط التضخمية في مارس، بعد أن وصلت أسعار النفط الى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وصعود قياسي لأسعار البنزين في أميركا.



الاحتياطي الفيدرالي



قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي في مارس بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح بين 0.25% و0.5%، مقابل استقراره قرابة الصفر سابقا، إلا انه ما يزال بعيدا عن المستويات الاعتيادية التي عادة ما نشهدها في مثل تلك الظروف.



وتزداد التوقعات الآن بأن تكون هناك قفزة واحدة او أكثر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام. وتحرك الاقتصاديون في وول ستريت هذا الأسبوع لمراجعة توقعات السياسات النقدية لعام 2022 والتي أشارت إلى إمكانية مضاعفة الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة على مدار اجتماع أو أكثر من الاجتماعات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.



وتوصل الاقتصاديون الى تلك التوقعات من خلال الإشارات الصادرة عن كبار صانعي السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين صرحوا بوضوح عن استعداد البنك المركزي لاتخاذ إجراءات صارمة في ظل تفاقم ضغوط الأسعار.



وبالفعل، تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فكرة التحرك «بسرعة» لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى «محايد» من شأنه إيقاف اشتعال الطلب، كما قال إنه «لا توجد أي أسباب تمنع الاحتياطي الفيدرالي من المضي قدما بتطبيق زيادات بواقع نصف نقطة مئوية في مايو».



تحسن أوضاع سوق العمل



انتهى الأسبوع بإصدار بيانات التوظيف، والتي كشفت عن تسجيل الولايات المتحدة شهرا آخر من نمو الوظائف في مارس، حيث جذبت الأجور المرتفعة المزيد من الموظفين للعودة إلى القوى العاملة. وأضاف أرباب العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم 431 ألف وظيفة خلال شهر مارس، بوتيرة أبطأ قليلا من المستويات المسجلة في فبراير البالغة 750 ألف وظيفة وأقل من توقعات الأسواق بإضافة 490 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة إلى 3.6% من مستوى 3.8% المسجل في فبراير، ليسجل أدنى مستوياته منذ ما قبل الجائحة. كما كشفت البيانات أيضا عن انتعاش نمو الأجور بعد تباطؤها بشكل مفاجئ في فبراير. وزاد متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما أدى إلى تسجيل نموا بنسبة 5.6% على أساس سنوي.



وتواصل أنشطة الأعمال التنافس في اقتناص المواهب في إطار مساعيها لملء الوظائف الشاغرة التي قاربت على الوصول إلى مستويات قياسية، إذ يوجد نحو 1.7 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل. وكان الطلب على التوظيف مدفوعا بالانخفاض الحاد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، مما أدى إلى رفع القيود بكافة أنحاء البلاد.



وحتى الآن، لم تظهر أي مؤشرات على أن الحرب الروسية - الأوكرانية، التي دفعت أسعار البنزين فوق مستوى 4 دولارات للغالون الواحد، قد أثرت على سوق العمل. وقد ارتفعت نسبة الأميركيين الذين يعملون أو يبحثون عن فرص عمل، لكنها لاتزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 62.4%. وكان قد بلغ 63.4% في فبراير 2020.



الدولار يستعيد عافيته



بدأ سوق العملات الأجنبية تداولات الأسبوع على تراجع الدولار الأميركي في ظل تقدم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا مما أدى إلى انخفاض الدولار الأميركي في ظل تجنب المستثمرين عملات الملاذ الآمن، الأمر الذي ساهم في تعزيز اليورو والجنيه الإسترليني.



ومع مرور الوقت، بدأ الدولار الأميركي في اكتساب بعض الزخم حيث أظهرت المحادثات بين الدول المتصارعة عدم إحراز تقدم يذكر كما توقعت الأسواق في البداية. وواصل بوتين عدوانه على أوكرانيا وطالب الدول غير الصديقة بدفع ثمن النفط بالروبل، في خطوة لم تكن موضع ترحيب من معظم الدول.



وقد واصل الدولار ارتفاعه عقب قراءات الوظائف المعلنة يوم الجمعة، إذ أنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 98.623. وحاول اليورو التماسك مقابل صعود الدولار الأميركي وتحمل أعباء وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1053.

بيانات قاتمة للمركزي الأوروبي

قال تقرير «الوطني» انه في قراءة قاتمة للبنك المركزي الأوروبي، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو ووصلت البيانات الأولية في مارس إلى 7.5% ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا بعد أن وصل إلى 5.9% في فبراير.



وتتزامن تلك البيانات مع تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يتساءل بعض الاقتصاديين عما إذا كانت منطقة اليورو ستدخل في ركود في عام 2022، وهو أمر رفض المسؤولون الأوروبيون حتى الآن الاعتراف به.



فعلى سبيل المثال، صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأسبوع الماضي بأنه سيكون هناك ضرر اقتصادي من غزو أوكرانيا، لكن لن يكون هناك ركود.



وتأتي تلك القراءات في الوقت الذي اتخذت أوروبا إجراءات غير مسبوقة لفرض عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، مثل حظر بيع السلع الكمالية لروسيا، تلك العقوبات التي سيكون لها تداعيات على اقتصاد منطقة اليورو نفسها. بالإضافة إلى ذلك، هناك آثار جانبية أخرى للحرب، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى تزايد معدلات التضخم في كل أنحاء الكتلة.





