اختتم المعهد العربي للتخطيط برنامج اساسيات ادارة المشاريع والبرامج بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الذي تم خلال شهر كامل بهدف اعطاء المعرفة الاساسية في ادارة المشاريع.

وقال وكيل المعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبدمولاه في تصريح صحافي إنه تم تدريب 40 موظفا في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا تنفيذا لأهداف البلاد في الانتقال التكنولوجي لخطة دولة الكويت (كويت جديدة 2035).



واضاف عبدمولاه أن الهدف من البرنامج اعطاء المعرفة الاساسية في ادارة المشاريع لمجموعة كبيرة من موظفي الشركة الوطنية لتحقيق اهداف الشركة في تنفيذ مشروعاتها لتخدم مصالح البلاد.



واوضح أن المعهد العربي للتخطيط حريص على تدريب وتعزيز قدرات المتدربين في جميع البرامج لتعزيز الاداء الحكومي ورفع جودة الاداء المؤسسي.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا في تصريح مماثل إن البرنامج يعزز القدرات الادارية في ادارة المشاريع لدى موظفي الشركة، موضحا أن جميع المحاضرين في البرنامج ذوو كفاءة عالية ما من شأنه المساعدة في اكساب الخبرات لموظفي الشركة.



وأضاف ميرزا أن هناك برامج قادمة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط تلبي احتياجات الشركة بتنمية القدرات، مبينا ان هذا البرنامج هو بداية انطلاق التعاون بين الشركة والمعهد في تدريب وتعزيز قدرات موظفي الشركة.



يذكر أن المعهد العربي للتخطيط والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وقعا مذكرة تفاهم في نوفمبر 2021 تعنى بتمكين القادة في المؤسسات الحكومية وتعزيز مهاراتهم بما ينسجم مع خطة دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).