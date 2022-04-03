عبدالعزيز الفضلي



أقامت ثانوية الجزائر للبنات الواقعة بمنطقة الشامية احتفالا بمناسبة اعتماد منطقة الشامية من منظمة الصحة العالمية كثاني مدينة صحية في الكويت بعد منطقة اليرموك.



وقالت مديرة الثانوية دينا العتيقي انه تمت إقامة هذه الفعالية بعد السماح للمدارس بإقامة الأنشطة وعرض كل ما هو جديد ومفيد لطالباتنا، خاصة بعد اعتماد منطقة الشامية من منظمة الصحة العالمية كثاني مدينة صحية بعد منطقة اليرموك، مشيرة إلى أنهم بانتظار تسلم الشهادة من منظمة الصحة العالمية.



وأضافت أنه تم خلال الفعالية إقامة العديد من الأنشطة التوعوية للطالبات، منها محاضرة حول السمنة وكيفية الوقاية منها ومكافحتها، وأهمية تناول الأكل الصحي، إضافة إلى تنظيم معرض شاركت فيه العديد من الجهات الطبية، منها المستشفى الأميري الذي شارك بممرضات لقياس الضغط والسكر وإدارة طب الأسنان لتوعية المتعلمات كيفية التنظيف الصحيح للاسنان، لافتة إلى أن الفعالية تهدف إلى إبراز معالم كثيرة خصوصا بعد أزمة «كورونا» التي توقفت فيها جميع الأنشطة، وفي الفترة الأخيرة اقتصرت على دورات تدريبية للمعلمين والإداريات والوظائف الإشرافية.