أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، أن الدورات الرمضانية الرياضية التي تتم إقامتها في الأندية أو في الأماكن المخصصة للألعاب المتعددة تعد واحدة من أكثر الفعاليات الرمضانية التي تُحدث تغييراً في طابع الحياة الرمضانية وتكسر حدة الروتين الرمضاني كما تستقطب هذه الدورات فئات متعددة من جماهير الشباب المحبة للرياضة حيث هي بمثابة تجديد حقيقي لنشاطهم.

وقد أبدى الشيخ فيصل الحمود إعجابه بالطاقات الشبابية التي تبادر وتستمتع بالرياضة الرمضانية عموماً، مؤكداً أنها أحد المتنفسات الرائعة لهم حيث الملتقى الطيب للجميع، كما نوه الحمود ان كان للجسد حق فللنفحات الايمانية وجود ايضاً من خلال المسابقات الدينية الرمضانية المتعددة ومنها مسابقة حفظ القرآن والتي يدعمها ويرعاها للمرة التاسعه في مسجد بر الوالدين في منطقة أبوحليفة.