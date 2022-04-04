اسامة ابو السعود

قال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د. عيسى الانصاري إن الأمانة العامة للمجلس تستعد لعقد ندوة متخصصة حول سوق المباركية على اثر الحريق الذي أتى على جزء منه الأسبوع الماضي.



وأشار د. الانصاري إلى أن الندوة المزمع عقدها خلال شهر رمضان ستتناول الجوانب التاريخية وأهميتها للهوية الوطنية، والهندسية ودورها في حماية الموقع من حوادث شبيهة في المستقبل، إضافة إلى تناول الجوانب المعمارية وتأثيرها في المحافظة على هوية السوق وشكله المعتاد تاريخياً، وما يتعلق بتطوير السوق خدمة للشق السياحي فيه.

وأضاف د. الانصاري " ستتم دعوة متخصصين في المجالات المذكورة للحديث حولها والخروج بآراء استرشادية تخدم عملية إعادة إعمار الاجزاء المتأثرة بالحريق، وتطوير ما هو قائم بما يؤدي إلى استدامة هذا المبنى التاريخي والشهير لدولة الكويت".