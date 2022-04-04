هلال شوال سيولد قبيل منتصف السبت 30 أبريل والمتعذر جداً رؤيته ورمضان يُكمل 30 يوماً

بالحسابات الفلكية سيكون الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر والصلاة 5.20 صباحاً وإجازة العيد ستكون 9 أيام



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 سيشهد كسوفا جزئيا للشمس في أقصى منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ، مشيرا الى أن هذه المنطقة تشمل جنوب أميركا الجنوبية وشمال القارة القطبية الجنوبية.



وأوضح المرزوق أن هذا الكسوف لن يرى في الكويت ولا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بسبب حدوثه في الليل، حيث سيكون في الساعة 9:44 مساء حسب التوقيت المحلي و6:44 حسب توقيت (جرينتش)، لافتا الى أن كسوف الشمس لا يحدث إلا في آخر يوم في الشهر القمري، وهو الشهر المعروف بالشهر الهجري عند عامة الناس وهو ما يؤكد صحة حسابنا الفلكي.



وزاد الخبير الفلكي بقوله: ولادة الهلال في الشهر القمري أو الهجري لا تكون إلا باقتران الشمس مع القمر، وهذا الاقتران أو ولادة الهلال لشهر شوال هذه السنة ستحدث يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة 11:28:44 ليلا أي قبيل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة تقريبا من منتصف الليل، ولذلك فإنه من المتعذر جدا رؤية الهلال في هذا اليوم وتطبيقا للقاعدة الفقهية (لا استهلال بعد الغروب) والشمس في الكويت ستغيب في هذا اليوم في الساعة 6:24 مساء، أي ان الاقتران أو ولادة الهلال ستحدث في الكويت بعد غروب الشمس بحوالي خمس ساعات وأربع دقائق وأربع وأربعين ثانية.



ولكن سكان القارتين الأميركيتين سيتمكنون من رؤية الهلال في نهار هذا اليوم عندهم لأن الشمس ستكون مشرقة هناك.



وخلص الى القول: بموجب هذه الحسابات الفلكية أصبح من شبه المؤكد أن شهر رمضان في هذه السنة سيكمل عدته 30 يوما وهذا سيعتمد على الرؤية الشرعية للهلال وإذا جاءت الرؤية متطابقة مع هذه الحسابات الفلكية، فإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 سيكون هو أول أيام عيد الفطر، وهو اليوم الأول من شهر شوال لسنة 1443هـ. وعليه فإن صلاة العيد ستقام في الساعة 5:20 صباحا، كما أن إجازة العيد ستكون مدتها 9 أيام، حيث تبدأ الجمعة 29 أبريل وتنتهي السبت 7 مايو 2022.