أكد الأسطورة ماركوس بابل، المدافع السابق في نادي ليفربول الإنجليزي، أنه يجب أن يدرك الدولي المصري محمد صلاح أنه لا يوجد مكان أفضل لمسيرته من ليفربول وسط اهتمام برشلونة الإسباني.

وقال بابل - في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية - "محمد صلاح لاعب رائع بالنسبة لنادي ليفربول، هذا من وجهة نظري، لكن السؤال الأهم، هل ما زال سعيدًا في ليفربول؟ يتعلق الأمر بما يريد القيام به في السنوات المقبل؟ هل يريد البقاء في أنفيلد أم تجربة شيء مختلف؟".

وأضاف أن راتب الجناح المصري في صفقته الجديدة هي نقطة الخلاف الرئيسية حيث يريد صلاح تجاوز فيرجيل فان ديك باعتباره اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول، لكن الريدز لن يكسر هيكل أجورهم.

وأشار بابل إلى أن هناك تقارير أفادت بأن هناك تحولًا كبيرًا في وجهة نظر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يعني أن كلا الطرفين يقتربان الآن من اتفاق ومع ذلك، يقال إن برشلونة يواصل ملاحقة صلاح ومستعد للانقضاض.

وتابع بقوله "لا يستطيع الكثير من الأندية تحمل تكلفة التعاقد مع، محمد صلاح، لقد طلب ما يريد وليفربول قدم ما يستطيع دفعه، لذا آمل الآن أن يتمكنوا من التوصل لاتفاق على كافة البنود في العقد الجديد".

وأردف بابل أن: "محمد صلاح هو اللاعب المثالي لنادي ليفربول ولست متأكدًا من إمكانية نجاحه إذا انتقل إلى نادٍ مثل برشلونة أو ريال مدريد أو أي فريق آخر".

وأوضح أن: "ليفربول في وضع مثالي وسيسمح للاعب بالتألق في السنوات القادمة، آمل حقًا أن يوقع عقدًا جديدًا، لأن مغادرته ستكون أمرًا حزينًا".

واستمر: "آمل أن يكون ذكيًا بما يكفي ليرى أن النادي مثالي لأسلوبه داخل الملعب، فالناس هنا يحبونه والمدينة تحبه وليفربول يحبه، هل سيجعله المزيد من المال أكثر سعادة؟ لا اعتقد ذلك".

وقال بابل: "السبب الوحيد الذي قد يجعله يغادر ليفربول، هو إذا كان يريد أن يعيش في بلد جديد ويخوض تجربة جديدة في دوري جديد، لقد كان في سويسرا، إيطاليا وإنجلترا وقد يرغب في أن يعيش أسلوب حياة وثقافة ولغة مختلفة، يمكنني قبول قراره في هذه الحالة وليس المال فقط".