شق رجل أيرلندي مصاب بسرطان ميئوس من الشفاء منه ، طريقه من مقاطعة "كورك" إلى الحدود الأوكرانية، بشاحنة محملة بالمساعدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن رجلا محليا64/ عاما/ يدعى دون أوليري، وهو شخصية مشهورة في مدينة كورك، يعاني من سرطان ميئوس من شفائه.

لكن ذلك لم يمنعه من القيام برحلة طولها 2500 كيلومتر إلى شيجيني على الحدود البولندية-الأوكرانية، لجلب معونات عاجلة إلى هؤلاء الفارين من الحرب، بعد أن جمع 24 ألف يورو(26 ألف و500 دولار) من المجتمع المحلي.

وأوليري هو مدير مركز "كورك لايف"، الذي يعلم الشباب المهمشين اجتماعيا، بالمدينة ، ويقول إنه لم يساوره أي شك بشأن القيام بالرحلة، على الرغم من تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وأضاف "لا يمكنني السيطرة على السرطان، لكن يمكن السيطرة على ما أقوم به وأين أذهب ومن أريد أن أكون معه".

وعندما أخبره طبيب أنه مصاب بسرطان الرئة وميئوس من شفائه في شباط/فبراير 2021، حدد له في بادئ الأمر ما بين 8 إلى 12 شهرا للعيش.

وعلى الرغم من ذلك، جعل مهمته مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقال "أحب أن أكون قادرا على القيام بشيء مفيد مهم ويدعم المجتمع. هذا النوع الأشياء يحقق كل ذلك ".