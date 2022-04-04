تأكد حصول البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات عقب اعتزال آشلي بارتي، وذلك وفقا للتصنيف الذي أصدرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات

صعود شفيونتيك 20/ عاما/ للقمة كان أكيدا الأسبوع الماضي عقب فوزها ببطولة ميامي المفتوحة للتنس على حساب نعومي أوساكا.

وحصلت شفيونتيك على 6711 نقطة فيما جاءت التشيكية باربورا كرجتشيكوفا في المركز الثاني بعد أن حصلت على 4975 نقطة.

وعلى مستوى الرجال، يتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش التصنيف برصيد 8420، ويأتي خلفه مباشرة الروسي دانييل ميدفيديف برصيد 8410 نقطة.

وفشل ميدفيديف، الذي يشارك في المنافسات كلاعب محايد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، في اعتلاء صدارة التصنيف في بطولة ميامي وحاليا يواجه فترة من الغياب بسبب إجراءه عملية بسيطة.

وقفز الإسباني الشاب كارلوس ألفاريز خمسة مراكز ليحتل المركز الحادي عشر بعد فوزه ببطولة ميامي.